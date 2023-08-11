История спасения в Могилеве: женщина и ребенок, которых искали несколько дней, найдены

Удивительная история спасения из Могилева. Мама и ребенок, которых искали несколько дней, найдены. В милицию обратился супруг женщины: его 39-летняя жена и 3-летняя дочь ушли из больницы после выписки и пропали. Женщина - инвалид, плохо ориентируется на местности. Определить примерное направление движения женщины с ребенком удалось благодаря свидетелям и записям с камер видеонаблюдения.