История свадебных нарядов Минской области представлена на выставке в художественной галерее Пушкинской библиотеки

Свадебные наряды Минской области, которые носили в конце XІX и до 60-х годов XX века, продемонстрированы на выставке в художественной галерее Пушкинской библиотеки. Платья разных фасонов и костюмы с соответствующими свадебными аксессуарами - интересные свидетели прошедших лет. Специалисты создавали наряды с учетом особенностей каждого района по стародавним фотоснимкам тех времен. Так, в начале XX века свадебным платьем могла быть любая цветная праздничная одежда, потом юбка стала короче, а в моду вошла длинная фата. В послевоенное время преобладали строгие наряды. Женихи надевали военную парадную форму и награды.