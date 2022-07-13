История таксистки, которая возила пассажиров под кайфом

Когда я услышала эту историю, подумала - шутка,говорит автор фильма "Эйфория зла".Мол, этого просто не может быть.Но, увы,правда. И от этих мыслей меня лихорадило несколько дней.

Такси сутки возило на переднем сиденье труп. Девушка умерла от наркотика.До совершеннолетия оставалось четыре месяца.

Оказалось, что ее смерть не заметил ни водитель такси, ни его второй пассажир.Дело в том, что вся троица, включая таксиста, была под кайфом.

Девушка,погибшая от наркотика в такси, - несовершеннолетняя из нормальной интеллигентной семьи. На учете не состояла, хотя год до смерти задерживалась по подозрению в наркосбыте. Изучив схему, стала на их языке "чайкой".

Смотрите фильмАТН "Эйфория зла" здесь

Метадон. Мефедрон. Альфа-PVP - самые изымаемые сегодня наркотики у закладчиков, а значит и самые распространенные у потребителей.



Она знала механизмы и способы оборудования тайников и закладов. Со своим знакомым отправилась на поиски наркотика. Она хотела найти психотропное вещество мефедрон, а нашла метадон. Находясь в машине, употребляла неоднократнонаркотик путем вдыхания через нос. В какой-то момент несовершеннолетней стало плохо, она потеряла сознание. Сергей Мелещик, замначальника управления ГУНиПТЛ

Ее отсутствие дома не вызвало беспокойства у родителей. Девушка пропадала надолго и раньше. Покатав труппо городу,таксистка оставилапассажирку одну якобы отсыпаться и приходить в себя в машине, сама ушла по делам. Только окончательно протрезвев, поняла, что все вышло из-под контроля.

Водитель такси думала, чтоона выспится, придет в себя и все будет хорошо. И когда пришла вечером, поняла, что у нее пассажир без признаков жизни. И вызвала милицию. Сергей Мелещик, замначальника управления ГУНиПТЛ

Водителей-наркопотребителей задерживают сотрудники ГАИ, ставят на учет как наказание за вождение в непотребном виде.