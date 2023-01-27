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История украинской семьи, которая обрела в Беларуси вторую родину
Мир, спокойствие на улицах, возможность твердо стоять на ногах - все это приводит в Беларусь тысячи людей из Украины. Руководство нашей страны подчеркивает: братский народ всегда здесь будет как дома. Созданы все условия для комфортной жизни граждан соседней страны.
Счастливая история одной из множества украинских семей, для которых Беларусь стала новой родиной, - в репортаже Николая Скинтияна.
Факт
Проводит профилактику и лечение болезней, если надо - может и роды принять у буренки. Рабочий день у ветеринара Игоря Шевчука начинается с обхода. Процесс ответственный, все-таки животное на боль не пожалуется, поэтому важно научиться чувствовать его состояние.
Супруги Игорь и Наталья из Украины нашли свое счастье в белорусском агрогородке.
На родине, в Украине, найти работу после учебы оказалось проблематично. Началась реорганизация хозяйств в частные фермы, устроиться молодому специалисту стало труднее. Так 9 лет назад судьба привела Игоря и его жену в Гомельский район. О Беларуси слышали много хорошего, новую жизнь решили начать именно здесь. Игорь стал ветврачом в одном из передовых сельхозпредприятий области.
Супруга Наталья работает здесь же секретарем в администрации хозяйства. О переезде не пожалела ни разу. Агрогородок Черетянка уже давно стал родным.
В двух шагах от работы детский сад и школа. Здесь маленькие сын и дочка. Дарине четыре года, Дорофею шесть, ходит в первый класс. Для полноценного развития детей есть все, что нужно. Рядом находится и жилье - уютный домик в деревне, о котором семья всегда мечтала.
Сначала молодая семья жила в деревне по соседству. Там от предприятия дали квартиру. Чуть позже предложили переехать в частный дом уже здесь, в Черетянке. И даже помогли с ремонтом. Мечта о небольшом домашнем хозяйстве сбылась.
Для полного счастья, говорят супруги, не хватает лишь белорусского гражданства. Получить новые паспорта Игорь и Наталья должны в течение ближайших месяцев.
В Гомельском регионе около тысячи украинцев получили белорусское гражданство в 2022 году
Ирина Литвинова, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:
Интеграции граждан Украины способствуют и изменения, которые приняты указом Президента. Благодаря этим изменениям граждане Украины имеют право на все виды образования, медицинское обслуживание, они освобождаются от оплаты госпошлины за оформление временного пребывания, получения разрешение на временное либо постоянное проживание. Сотрудниками наших подразделений оказывается помощь в оформлении документов.Всего за время выполнения поручения главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом" в августе 2021 года, белорусские паспорта получили более 7 тысяч иностранцев. Почти пять с половиной тысяч из них - украинцы.
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