История украинской семьи, которая обрела в Беларуси вторую родину

Мир, спокойствие на улицах, возможность твердо стоять на ногах - все это приводит в Беларусь тысячи людей из Украины. Руководство нашей страны подчеркивает: братский народ всегда здесь будет как дома. Созданы все условия для комфортной жизни граждан соседней страны.

Счастливая история одной из множества украинских семей, для которых Беларусь стала новой родиной, - в репортаже Николая Скинтияна.

Факт Проводит профилактику и лечение болезней, если надо - может и роды принять у буренки. Рабочий день у ветеринара Игоря Шевчука начинается с обхода. Процесс ответственный, все-таки животное на боль не пожалуется, поэтому важно научиться чувствовать его состояние.



Супруги Игорь и Наталья из Украины нашли свое счастье в белорусском агрогородке.

На родине, в Украине, найти работу после учебы оказалось проблематично. Началась реорганизация хозяйств в частные фермы, устроиться молодому специалисту стало труднее. Так 9 лет назад судьба привела Игоря и его жену в Гомельский район. О Беларуси слышали много хорошего, новую жизнь решили начать именно здесь. Игорь стал ветврачом в одном из передовых сельхозпредприятий области.



Супруга Наталья работает здесь же секретарем в администрации хозяйства. О переезде не пожалела ни разу. Агрогородок Черетянка уже давно стал родным.





В двух шагах от работы детский сад и школа. Здесь маленькие сын и дочка. Дарине четыре года, Дорофею шесть, ходит в первый класс. Для полноценного развития детей есть все, что нужно. Рядом находится и жилье - уютный домик в деревне, о котором семья всегда мечтала.



Сначала молодая семья жила в деревне по соседству. Там от предприятия дали квартиру. Чуть позже предложили переехать в частный дом уже здесь, в Черетянке. И даже помогли с ремонтом. Мечта о небольшом домашнем хозяйстве сбылась.





Для полного счастья, говорят супруги, не хватает лишь белорусского гражданства. Получить новые паспорта Игорь и Наталья должны в течение ближайших месяцев.

В Гомельском регионе около тысячи украинцев получили белорусское гражданство в 2022 году