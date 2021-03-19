История вокруг магазинов по продаже одежды набирает обороты

История вокруг магазинов по продаже одежды с названиями "планетарного масштаба" набирает обороты. Эту тему мы уже освещали в "Панораме". Тогда корреспонденты рассказали, как двое выходцев из Средней Азии открыли в Беларуси 19 магазинов. Руководителей торговых объектов заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Но речь шла только о витебском магазине. Как установили оперативники ДФР Госконтроля,при проверке был зафиксирован целый ряд нарушений. Как выяснилось, подобные факты встречаются практически во всех магазинах этой сети. Стоит ли говорить,что это создает неравные условия ведения бизнеса, белорусским предприятиям легкой промышленности становится все тяжелее конкурировать на внутреннем рынке.



Глава Администрации Президента накануне заявил, что с учетом международного опыта в будущем предлагается усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов и ввести понятия "значительный", "крупный" и "особо крупный размер". Продолжение темы - в сюжете Юрия Шевчука.





"Умная" программа для кассы

Это оперативное видео было снято во время проверки брестского магазина. Сюда оперативники ДФР Госконтроля пришли провести ревизию бухгалтерских документов и кассового аппарата. Как выяснилось, специальная программа CAFFESTA управляла кассой таким образом, что выручка магазина делилась на три части. Безналичный расчет, наличка (к слову, только нал отображался в налоговых документах) и иной способ оплаты. Именно он не отображал часть выручки.

Таким образом магазин проработал минимум полгода, причем у торговцев была поблажка в виде упрощенной системы налогообложения. Также сотрудниками Госконтроля установлено, что часть зарплат сотрудники магазина получали в конвертах. Такие серые схемы помогли торговцем сэкономить на налогах почти 114 тысяч рублей.

Показательные примеры уклонения от уплаты налогов

А это уже аналогичный магазин в Слониме. Здесь кассовый аппарат работал по аналогичной схеме. Как и в предыдущем случае, управление магазином осуществлялось из Москвы. На месте процессом руководил ставленник топ-менеджмента. Именно через него проходили все серые финансовые операции. Остальные сотрудники были и вовсе не в курсе, что их магазин, оказывается, уклоняется от уплаты налогов.

Когда сотрудники финансовой милиции КГК заинтересовались деятельностью магазина, главный фигурант сбежал. После себя он оставил лишь неоплаченные налоги и стопки документов, которые сейчас изучают оперативники.

Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

К этому моменту в отношении директоров магазинов в Бресте и Витебске возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов.

Обратная сторона медали

Это предприятие легкой промышленности в Жодино. Перед тем как пошить штаны или майку, сырье проходит полный цикл производства. За качество своей продукции здесь ручаются. При этом предприятие платит налоги и оплачивает труд своим сотрудникам прозрачно, а не в конверте. Но, несмотряна это, производитель старается не загибать цены, ведь иначе к ним в магазины никто не придет.

Неравные условия для ведения бизнеса