"История вопроса": как в апреле 1995-го Президент повлиял на появление республиканской акции "Наши дети"

Окунемся немного в белорусскую современную историю. Покажем, как одно решение заложило традицию, без которой уже сложно представить новогодний праздничный сезон. Вашему вниманию премьерный выпуск в "Панораме". Запускам новую рубрику "История вопроса". Сегодня в фокусе республиканская акция "Наши дети".

Вся акция под патронатом Президента. А у конкретных детских домов - свои шефы. Сегодня не нужны анонсы и призывы. Белорусы знают, что есть "Наши дети" и мы должны и помогаем им. Сложно представить, но это факт. В начале 90-х людей обязывали смотреть в детские глаза. Минобразования пыталось ввести систему. Но мало кто думал про интернаты или маленьких пациентов в больницах. Развал Союза. Жизнь по талонам, тут бы себя прокормить. В апреле 1995-го Президент Беларуси решает не только политические и экономические вопросы, он на десятилетия предопределяет судьбу мальчишек и девчонок, которых подвели взрослые.

Чтобы помочь всем вам поддержать подрастающее поколение, нами разработана большая взрослая программа "Дети Беларуси". Для вас, для вашей, ребята, защиты от несправедливости и зла принят и действует в нашей стране закон, который так и называется "О правах ребенка", о ваших правах. Я хочу, чтобы вы знали, несмотря на любые трудности, мы всегда будем оберегать и поддерживать вас. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1999 г.)

В апреле 1995-го Александр Лукашенко утвердил Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на пятилетку. Создание Национального центра усыновления, банка детей–сирот, завершение строительства детских деревень в Кобрине и Боровлянах, расширение сети реабилитационных центров. И там же проведение акции "Наши дети". Уже в конце 1995-го первые лица министерств и предприятий побывали в детских домах и школах-интернатах. Тогда же дебютировала Президентская елка.





Хочу подарить вам счастливое благополучное детство, чтобы вы росли здоровыми, честными, умными и трудолюбивыми. Хочу, чтобы ваши родные и близкие были спокойны за завтрашний день. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1995 год)

Именно тогда Президент дал слово и сдержал. Главная елка будет событием ежегодным. Из Белгосцирка, где стартовала в 1995-м, перенеслась во Дворец Республики, чтобы побывать на ней смогло как можно больше ребят.

Сейчас в домах-интернатах проживает менее полутора тысяч детей, в том числе с инвалидностью. А сколько новогодние праздники встречают в больницах. И к каждому из них сегодня приходит Дед Мороз.

Прошу вас, никогда не огорчайте своих близких. Никогда не делайте то, что может принести вред своей стране и своей земле. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2007 г.)

Акция "Наши дети" в сезоне 2023-24 стартовала 15-го декабря и длилась ровно месяц. Конечно, самое главное для них - это вера в чудо. И сладкий подарок. Но взрослые, которых сегодня не нужно вести за руку, привозят куда больше (игровые площади, сенсорные доски для обучения, спортивный инвентарь, мебель, кухонную технику).

Оберегать, дарить - сегодня эта самая светлая белорусская традиция, которая ко всему прочему стала еще масштабнее с представлением и вручением подарков во Дворце Независимости от Президента.

Чужих детей не бывает. Поэтому нашими называем не только белорусов по месту рождения или паспорту.

Мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые сегодня не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим президентом, приезжали к нам и чувствовали себя как дома. Не должно быть детей, бегущих от войны. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2023 г.)