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История Всебелорусского народного собрания - это путь длиной почти в 30 лет
От форума пятилетки до закрепления в Конституции. История Всебелорусского народного собрания - это путь длиной почти в 30 лет. Если на старте задача была элементарно накормить страну и дать людям крышу над головой, то теперь это совершенно иной орган. Такой выбор на референдуме сделал белорусский народ. Теперь ВНС будет решать стратегические задачи, к делегатам перешла часть полномочий и Президента, и парламентариев.
На конкретных примерах все объяснила Катерина Круталевич (подробности в видео).
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