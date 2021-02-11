История Всебелорусского народного собрания. Главные цитаты и лица

Небольшой экскурс. Впервые идея обсуждения с народом стратегии и тактики развития была воплощена в октябре 1996 года. Тогда наша страна столкнулась с серьезными вызовами.

Люди старшего поколения хорошо помнят и рост внешнего госдолга, и дефицит бюджета, и талоны, и, конечно же, сумасшедшую инфляцию. После того как удалось преодолеть глубочайшую яму, стало понятно: такой консолидированный формат народного форума в суверенной истории Беларуси закрепится надолго.

Итак, история белорусского народного вече длиной в десятки лет. Главные цитаты и лица рассмотрим прямо сейчас.



Важнейшая форма народовластия и высшая - демократии. Все это о Всебелорусском народном собрании.

Кто собирается?



Какой выбрать курс развития?



Путь выбирает народ! Обсудить с белорусским народом стратегию и тактику развития страны президент впервые предложил в октябре 1996-го. Государство в те годы еще лихорадило после распада Союза: сумасшедшая инфляция, промышленные гиганты без заказов и костры в зимних цехах, дефицит госбюджета... Какой выбрать курс развития молодого суверенного государства - вот важнейший вопрос. И путь выбирает народ! Именно такой посыл - с самого первого форума.

Почти пять тысяч человек в тот день решили, что стране нужно активно работать на экспорт, зарабатывая валюту на развитие Беларуси, в том числе и на агропромышленный комплекс (сильный еще со времен Союза).

Витольд Пестис, делегат Всебелорусского народного собрания 1996-2016 гг.:

"Республика Беларусь - это аграрная страна, и этому уделялось большое внимание на Всебелорусском собрании. Конечно, и участники от аграрной сферы, участников было много. Многие выступали со своими прожектами. Естественно, сегодня инновационное развитие экономики, в том числе и сельскохозяйственное производство, немыслимо без знающих, хорошо подготовленных кадров, которые готовят высшие учебные заведения. Конечно, были поставлены конкретные задачи аграрной отрасли вообще и в плане подготовки кадров высшими учебными заведениями. Аграрная отрасль сделала ставку на крупнотоварное производство. Она себя оправдала высокими показателями, которые достигли многие промышленные комплексы в животноводстве и в растениеводстве. Естественно, это все не могло быть обеспечено без подготовки специалистов".

Дальнейшим приоритетом названо решение жилищной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. Именно тогда появился тезис "белорусская экономическая модель", хотя скептиков у нее было много.

"Всебелорусское народное собрание является одним из важнейших факторов прямой демократии. Хотелось бы, чтобы в следующую пятилетку наше правительство особое уделило внимание качеству образования. Сохранение семейных традиций, эстетическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание. Мы хотим передать нашим детям страну мирную, процветающую и независимую".

"Можно услышать действительно мнение народа, это должно быть в любом государстве. Сегодня частный бизнес - он такой же, как и государственный, платит активно налоги. Поэтому, что бы мы хотели - это легкодоступность к тем программам, которые решаются на межгосударственном уровне, которые действительно имеют глобальное значение для экономики нашей страны, чтобы мы действительно там активно участвовали".

"Всебелорусское собрание чрезвычайно важно. Это тот орган, где можно планировать перспективу. У нас сейчас важно прежде всего социально-трудовые отношения, уровень заработной платы. Естественно, это все обеспечит эффективная занятость - о людях мы должны заботиться, заниматься охраной труда, условиями труда".

К марту 2006-го делегатам было что обсудить. И не только из проблемных вопросов. Но и реальных успехов. ВВП вырос более чем на 43%. Президент требует перевести экономику на инновационные рельсы, а в рыночной экономике учитывать и госинтересы. И главный тезис - "Все для народа, все во имя народа".

А. Лукашенко: Государство для народа

Через пять лет напряженной борьбы за новое качество белорусской продукции, за рынки сбыта и собственное место под солнцем белорусы решили на народном вече в следующей пятилетке сделать ставку на улучшение качества жизни населения. Думали - как повысить рождаемость, и чтобы жили белорусы долго. Как укрепить здоровье каждого и повысить уровень образования?

В пятилетний план прописали возведение доступного жилья. А властям была поручена глобальная модернизация экономики и создание импортозамещающих производств. Юбилейное Всебелорусское народное собрание обновило лозунг "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!". И каким станет новый масштабный народный форум - узнаем уже скоро. Идет активная подготовка. Есть предложения. Свою инициативу озвучил на уходящей неделе Александр Лукашенко.

А. Лукашенко: ВНС надо сделать конституционным органом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я так думаю, не знаю, поддержите вы или нет, Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития".

Из анализа задач, их выполнения легко можно проследить, как развивалась страна и что было в приоритетах. Судите сами - по главным тезисам от первого лица.

"Наша жизнь в простом - надо разви

ваться и работать" (2016