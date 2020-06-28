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История юной чемпионки с золотым финалом. Смотрите в "Главном эфире"

История юной чемпионки с золотым финалом

. Как хрупкая девочка из белорусской глубинки покорила олимпийский Сеул и заставила говорить о себе весь мир? Расскажем сегодня вечером в

"Главном эфире".

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