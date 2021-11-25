"История золотого человека" - фильм о Назарбаеве от оскароносца Оливера Стоуна привезли на "Лістапад"

Премьера мирового масштаба на минских киноэкранах. "Историю золотого человека" привезли на "Лістапад". Киноэстеты услышали всю драму о Казахстане в подробностях и буквально от первого лица - первого президента Нурсултана Назарбаева. Проект интервью, автор которого трехкратный оскароносец Оливер Стоун.

"Лістапад" стал третьим кинофорумом, которому доверили показ ленты на большом экране. Производством казахской синема-биографии занимались американцы. Их кинокомпания собирала материал 19 месяцев. Без вычитки, правок и цензуры откровения от самого Назарбаева. Голодомор 30-х, анатомия конфликта Горбачева и Ельцина, причина неприезда Назарбаева в Беловежскую пущу во время распада Союза и исторические кражи оппозиции. Фильм длится рекордные 6 часов, но фестивальная версия сокращена до 120 минут. Ее и увидели в Риме, Лос-Анджелесе и Москве.