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"История золотого человека" - фильм о Назарбаеве от оскароносца Оливера Стоуна привезли на "Лістапад"
Премьера мирового масштаба на минских киноэкранах. "Историю золотого человека" привезли на "Лістапад". Киноэстеты услышали всю драму о Казахстане в подробностях и буквально от первого лица - первого президента Нурсултана Назарбаева. Проект интервью, автор которого трехкратный оскароносец Оливер Стоун.
"Лістапад" стал третьим кинофорумом, которому доверили показ ленты на большом экране. Производством казахской синема-биографии занимались американцы. Их кинокомпания собирала материал 19 месяцев. Без вычитки, правок и цензуры откровения от самого Назарбаева. Голодомор 30-х, анатомия конфликта Горбачева и Ельцина, причина неприезда Назарбаева в Беловежскую пущу во время распада Союза и исторические кражи оппозиции. Фильм длится рекордные 6 часов, но фестивальная версия сокращена до 120 минут. Ее и увидели в Риме, Лос-Анджелесе и Москве.
Саундтреки от итальянского кинокомпозитора и дирижера Карло Силиотто. Недавно музыка из фильма была номинирована в Голливуде на премию Hollywood Music In Media Award. Сам же сериал в 8 серий рассчитывают показать и на белорусских телеканалах.
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