Историю белорусской маляванки исследует жительница Несвижского района Наталья Плакса. Особенно краевед интересуется региональными традициями жанра. Энтузиастка собирает раритеты наивного искусства по окрестным деревням, анализирует и реставрирует их. По коллекции маляванак (раскрашенных ковров и картин на картоне, фанере, стекле и ткани) женщина даже скомпоновала и за свои средства издала календарь на 2022 год! На основе собранной культурологической информации Наталья создает и ведет тематическую рубрику на радио Несвижа.Увлеклась маляванками еще в детстве - от домашнего ковра с павлином.