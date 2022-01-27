3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
Историю белорусской маляванки исследует жительница Несвижского района
Историю белорусской маляванки исследует жительница Несвижского района Наталья Плакса. Особенно краевед интересуется региональными традициями жанра. Энтузиастка собирает раритеты наивного искусства по окрестным деревням, анализирует и реставрирует их. По коллекции маляванак (раскрашенных ковров и картин на картоне, фанере, стекле и ткани) женщина даже скомпоновала и за свои средства издала календарь на 2022 год! На основе собранной культурологической информации Наталья создает и ведет тематическую рубрику на радио Несвижа.Увлеклась маляванками еще в детстве - от домашнего ковра с павлином.
Искусство маляванак появилось в Беларуси в первой половине ХХ века. Особенно прижилось оно в деревнях. В общую хрестоматию белорусского народного творчества Наталья Плакса внесла новые имена авторов маляванки Несвижского региона: ИосифМыслицкий, Владимир Ульянов и Федор Виницкий.