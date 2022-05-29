Историю бесстрашного Казбека смотрите 29 мая на "Беларусь 1"

Почему деревню Пасырево в Узбекистане называют Топвалдыевкой? За чью голову сам Гитлер назначил награду в 50 000 рейхсмарок? Кто в одиночку мог пленить почти три десятка немецких оккупантов? Сегодня в "Главном эфире" расскажем историю загадочного и бесстрашного Казбека, который своими подвигами доказал, что война не имеет национальности. Сын двух народов - белорусского и узбекского - насмерть отстаивал наши земли в кровопролитные годы Великой Отечественной и даже обрел здесь вторую маму.