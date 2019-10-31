Историю любви и ответственности смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Сегодня вечером после "Панорамы" в эфир выйдет новая серия проекта "Родные люди". В этот раз мы расскажем про семью, где целых восемь "я". Андрей и Ирина Дубко воспитывают шестерых детей, причем пять из них - девочки. Наша съемочная группа провела с ними несколько дней. Попала на годовщину знакомства многодетной пары, закрытие дачного сезона и даже шопинг. Историю любви и ответственности смотрите уже сегодня после "Панорамы".