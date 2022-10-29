Историю нашей страны создают простые люди - Михаил Орда

Действительно, как говорят, в обсуждении рождается истина. Это уже более взвешенные предложения и решения, когда это обсуждает большое количество людей. Полномочия очень широкие по Конституции. Это и обсуждение программы развития страны, это и, безусловно, контроль за тем, как эта программа исполняется. Это отчет правительства, это Послание главы государства. Это форма народовластия, это форма демократии

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Историю нашей страны создают простые люди. Так было всегда. И сегодня именно те, кто ежедневно трудится на своих рабочих местах, кто предан не только своему делу, но и нашей стране в целом формируют настоящее и будущее Беларуси. И абсолютно справедливо, что именно такие представители трудовых коллективов будут участвовать в принятии судьбоносных решений.Это и есть демократия в ее истинном виде, а не голословность, которым так любит хвастаться Запад (считает председатель Федерации профсоюзов Беларуси). Михаил Орда подчеркнул, что там никто не слушает людей, политики гнут свою линию, продвигая только свои интересы. У нас же есть площадка для голоса - Всебелорусское народное собрание. Можно высказаться и задать важные вопросы.Михаил Орда также подчеркнул, что на ВНС особенно важно услышать и голос молодежи, что ее интересует и как она видит дальнейшее развитие страны.