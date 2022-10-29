3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Историю нашей страны создают простые люди - Михаил Орда
Историю нашей страны создают простые люди. Так было всегда. И сегодня именно те, кто ежедневно трудится на своих рабочих местах, кто предан не только своему делу, но и нашей стране в целом формируют настоящее и будущее Беларуси. И абсолютно справедливо, что именно такие представители трудовых коллективов будут участвовать в принятии судьбоносных решений.
Это и есть демократия в ее истинном виде, а не голословность, которым так любит хвастаться Запад (считает председатель Федерации профсоюзов Беларуси). Михаил Орда подчеркнул, что там никто не слушает людей, политики гнут свою линию, продвигая только свои интересы. У нас же есть площадка для голоса - Всебелорусское народное собрание. Можно высказаться и задать важные вопросы.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Действительно, как говорят, в обсуждении рождается истина. Это уже более взвешенные предложения и решения, когда это обсуждает большое количество людей. Полномочия очень широкие по Конституции. Это и обсуждение программы развития страны, это и, безусловно, контроль за тем, как эта программа исполняется. Это отчет правительства, это Послание главы государства. Это форма народовластия, это форма демократии.
Михаил Орда также подчеркнул, что на ВНС особенно важно услышать и голос молодежи, что ее интересует и как она видит дальнейшее развитие страны.
Фото: ФПБ
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов