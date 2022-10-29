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Историю нашей страны создают простые люди - Михаил Орда

Историю нашей страны создают простые люди. Так было всегда. И сегодня именно те, кто ежедневно трудится на своих рабочих местах, кто предан не только своему делу, но и нашей стране в целом формируют настоящее и будущее Беларуси. И абсолютно справедливо, что именно такие представители трудовых коллективов будут участвовать в принятии судьбоносных решений.

Это и есть демократия в ее истинном виде, а не голословность, которым так любит хвастаться Запад (считает председатель Федерации профсоюзов Беларуси). Михаил Орда подчеркнул, что там никто не слушает людей, политики гнут свою линию, продвигая только свои интересы. У нас же есть площадка для голоса - Всебелорусское народное собрание. Можно высказаться и задать важные вопросы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Действительно, как говорят, в обсуждении рождается истина. Это уже более взвешенные предложения и решения, когда это обсуждает большое количество людей. Полномочия очень широкие по Конституции. Это и обсуждение программы развития страны, это и, безусловно, контроль за тем, как эта программа исполняется. Это отчет правительства, это Послание главы государства. Это форма народовластия, это форма демократии.

Михаил Орда также подчеркнул, что на ВНС особенно важно услышать и голос молодежи, что ее интересует и как она видит дальнейшее развитие страны.

Фото: ФПБ

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