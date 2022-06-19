История спасения украинской девочки с пулевым ранением

Во врачебной практике нейрохирургов легких пациентов априори быть не может. Но тот, который поступил в ночь с 1 на 2 марта, шокировал даже самых опытных медиков. Пулевое ранение в голову у маленького ребенка, украинской девочки. Это наши дни.





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3D-реконструкция черепа девочки - пуля вошла в висок справа. Здесь мы видим основание черепа, пуля находится в этом месте. Максим Мелешко, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Операционную готовили экстренно, пока девочку из Мозыря доставлял реанимобиль. Как бабушка с ребенком из Украины добрались до Мозыря, кто помог? И почему пришли за помощью в Беларусь? На поверхности много вопросов. Отвечать на них 70-летняя женщина не готова, при упоминании о военной операции - слезы. Врачам удалось выяснить, что девочку ранили под Киевом за сутки, как она оказалась на операционном столе.

Пуля разрушила височную кость, основание черепа - от него множество осколков. Извлечение инородного тела - дело ювелирной точности, к тому же были задеты смежные органы, экстренно пришлось подключить и специалистов узкого профиля. Все позади.





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Начиная с медуниверситета, всем врачам Беларуси вкладывается в голову одна простая истина - оказание медпомощи осуществляется вне зависимости от национальности, вероисповедания и каких-то других особенностей человека. Вячеслав Ващилин, замдиректора РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Рядом находилась бабушка, ей также оказали медпомощь. Вот эту оболочку от пули извлекли из носовых ходов. Обломки от огнестрела нашли и в одежде, она вся в кровавых пятнах. За время лечения украинских беженцев в белорусской больнице врачи даже собрали некую сумму гуманитарной помощи. О том, что такое гуманизм, белорусам объяснять не нужно. Перед выпиской бабушка написала благодарственное письмо белорусским врачам за спасение внучки.

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