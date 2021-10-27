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Историю выздоровления врача от COVID-19 из первых уст смотрите в репортаже "Панорамы"
Соблюдать простые меры безопасности - это несложно. Куда хуже потом бороться с последствиями или самой болезнью. "Беларусь 1" продолжает показывать истории выздоровления. На этот раз из уст врача (видео).
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