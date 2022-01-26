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Истребители Су-35С ВКС России прибыли в Барановичи для участия в проверке сил реагирования Союзного государства
На аэродроме 61-й истребительной авиационной базы в Барановичах совершили посадку истребители Су-35С Военно-космических сил России. Техника прибыла для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси. Отметим, что силовой компонент двух стран держит в эти дни серьезный экзамен. Маневры вооруженных сил Беларуси и России проходят на фоне обострения военно-политической обстановки, роста напряженности в Европе, в том числе у наших границ. Напомним, что во время проверки на территории нашей страны, кроме истребителей Су-35, задействуют также дивизионы зенитных ракетных комплексов.
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