IT больше не лидер: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

Деньги - это всегда интересно, всегда зреет вопрос "А сколько у соседа?" и "А почему у меня не столько?". Где же в Беларуси можно заработать побольше? Кто и сколько получает? И где в ближайшее время зарплаты могут вырасти? Куда бежать устраиваться?

Кто обогнал айтишников? Неожиданный пьедестал

В экономике есть такое понятие - "средняя температура по больнице". В Беларуси она сейчас 3172 рубля. И долгие годы мы привыкли считать, что IT - это главная кузница высоких зарплат. Оказывается, нет.

Пальму первенства держат те, кто поднимает железо в воздух. В живых деньгах пилоты обогнали айтишников. Айтишники - третьи.

"Пассажирская авиация" - это 10 427 рублей. Почему так? Кто-то говорит, что это связано со снятием санкций США с "Белавиа", но пилоты - это везде очень высокооплачиваемая профессия.

Второе место - финансы и страхование, тут понятно - банковский сектор, топ-менеджмент и тому подобное: 8 186 рублей.

Сфера IT - 7 285 рублей.

Директор мясокомбината может получать 10 тыс. рублей в месяц, а укладчик-упаковщик на том же предприятии - 1700-2200. Разница в пять раз.

Если глянуть на топ-вакансии в Беларуси, где платят очень хорошо, то натыкаешься на поиск шеф-повара для пятизвездочного отеля: в апреле такого искали на заработок в 19 тыс. Требования соответствующие: опыт от 9 лет, работа в разных странах, свободное владение английским.

В мае 2026 года менеджеру по маркетингу обещали платить до 21 080 белорусских рублей. Требовалось свободное владение корейским языком.

Не только Минск может похвастаться высокими зарплатами, в регионах тоже есть на что посмотреть. Заместитель главного инженера на БелАЭС - до 10 325 рублей.

В общем, кто пишет, что в Беларуси невозможно заработать, - ошибаются. Другое дело, что и требования к профессионально-деловым качествам - высокие.

"Прямое сравнение средних зарплат в Беларуси и в странах Европы в лоб, то есть по рыночному курсу валют, действительно является грубой экономической ошибкой. Номинальная сумма в евро либо в долларах сама по себе абсолютно ничего не говорит о реальном уровне благосостояния человека, если мы не учитываем контекст местной экономики. Для этого и введено такое понятие, как паритет покупательной способности, то есть на одну и ту же сумму в Беларуси можно купить значительно больше базовых товаров и услуг, чем, допустим, в Германии либо в Соединенных Штатах Америки. Надо, опять-таки, тоже помнить, что в Республике Беларусь достаточно много разных трансфертов, субсидий, которые люди с ходу не видят, но они достаточно здорово уменьшают их расходы, поэтому чистая покупательная способность у людей в странах с номинально меньшими зарплатами может быть не ниже", - отметила аналитик Юлия Абухович.

"Длинный рубль" за бугром: блеск и нищета гастарбайтера

Теперь о погоне за длинным рублем за границей. Да, на слух зарплата среднестатистического "бюргера" звучит красиво, но это как туризм: съездить отдохнуть на недельку - одно, а переехать жить - это совсем неожиданный взгляд на страну.

В соцсетях и СМИ полно историй. Дальнобойщики - классика. В Польше работает много таких белорусских водителей. Один рассказывает: "В Европе зарплата стартует от 2 тыс. евро". В Германии врач первого года - около 3,5 тыс. евро на руки, с дежурствами - больше 5 тыс. евро.

Люди не скрывают, что ехали именно за деньгами. И вот здесь парадокс. На эти деньги можно жить припеваючи в Беларуси, то есть там заработал и с ними приехал, но там жить очень сложно - налоги и взносы съедают минимум треть.

Аренда однушки в хорошем районе Варшавы или Кракова часто составляет 2500-3500 злотых. Продукты дороже, чем в Беларуси, на 30-40 %. Коммуналка, транспорт, медицина, детский сад - все прибавляется. В итоге многие, кто уехал на "среднюю западную", живут от зарплаты до зарплаты, откладывают совсем немного. Беларусь в целом на 35-50 % дешевле Польши (особенно жилье и коммуналка).

Теперь Беларусь. Средняя зарплата по регионам: Минск стоит на первом месте - 4 116 рублей. Далее по регионам разрыв ощущается: где-то на тысячу, а то и на две. Но внутри областей есть свои "оазисы богатства". Ожидаемо - Минский район, Островецкий район. Секрет? Белорусская АЭС. В Солигорском районе калийная отрасль - вечная кормилица, а дальше - Дзержинский, Смолевичский, Речицкий.

Высокие показатели в регионах - это не чудо, а работа крупных предприятий: где есть крупное производство, там и зарплаты выше. Сегодня в стране есть предпосылки к росту зарплат в регионах. Туда активно приходят инвесторы, открываются новые высокотехнологичные производства. Государство предоставляет преференции. Но есть одно "но": для доступа к высоким зарплатам (выше 3000-4000 рублей) требуется высокая квалификация.

Примеры Островецкого, Речицкого или Солигорского районов показывают, что крупные промышленные или энергетические гиганты могут локально побеждать Минск по уровню доходов. В Беларуси больше не работает схема "сел в Минске за компьютер - и ты король".

Кто-то в Островце на АЭС получает 10 300, а кто-то в Могилевской области - 2 685. И эта пропасть не исчезнет сама собой. Ее можно преодолеть только одним способом: развивать производство, привлекать инвесторов, повышать свою квалификацию.

Для кого-то контрасты - это приговор, а для кого-то - вызов. И тот, кто примет этот вызов, поедет в Островец, выучится на инженера, освоит новую профессию - тот и сорвет свой "длинный рубль". Остальные будут смотреть на статистику и вздыхать.