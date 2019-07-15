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ІТ-лагерь для детей-сирот открылся в столице
На протяжении недели мальчики и девочки со всей страны будут изучать программирование, веб-дизайн, интернет-журналистику. В результате разработают собственные сайты и мобильные приложения. Главная задача проекта - охватить самые актуальные направления сферы высоких технологий и увлечь ими детей.
На своеобразных занятиях по профориентации побывала Наталья Кузьмицкая. You can в переводе с английского - ты можешь. Именно под таким девизом проходят занятия в этом лагере. Благодаря новым знаниям и поддержке опытных учителей, буквально через неделю учащиеся ІТ-лагеря смогут создать собственный интеллектуальный продукт.
Чтобы стать участницей проекта, Ульяна Усова из Витебска проходила специальное тестирование
Сегодня она одна из 70 самых мотивированных подростков, которые получили шанс открыть для себя новые горизонты и дорогу в профессиональное будущее. За 9 дней в ІТ-лагере его воспитанники пройдут экспресс-курс по программированию, веб-маркетингу и дизайну, интернет-журналистике. Узнают о том, как создать бизнес-проект и как его реализовать. Кроме того, дети учатся работать в команде. Это позволяет развивать их коммуникативные навыки, проявлять свои способности в разнообразных сферах.
Занятиями в аудиториях программа курса не ограничивается
Каждый день воспитанников лагеря навещают представители разнообразных белорусских компаний. Кроме того, приглашают к себе в гости, чтобы, возможно, будущие специалисты смогли оценить и особенности корпоративной жизни современного ІТ-офиса.
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