IT-решения для сельского хозяйства

Для сельского хозяйства наши специалисты разработали собственное решение по автоматизации управления сельскохозяйственным предприятием, которое уже применяется многими передовыми хозяйствами республики. Оно позволяет руководителю своевременно принимать управленческое решение, оперативно получать полную и достоверную информацию о работе своего предприятия. Тренд цифровизации в сельском хозяйстве только набирает обороты в республике, поэтому мы, как белорусские разработчики экономического ПО, держим руку на пульсе, активно внедряем и постоянно совершенствуем свой программный продукт.

Юрий Ануфриев, руководитель отдела продаж "ЮКОЛА-ИНФО-Брест"