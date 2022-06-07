3.73 BYN
IT-решения для сельского хозяйства
Развитие агропрома сегодня невозможно представить без внедрения высоких технологий. Они становятся конкурентным преимуществом сельхозпредприятий, обеспечивая эффективное управление в АПК и небывалую прежде скорость принятия решений. Программный продукт от "ЮКОЛА-ИНФО-Брест" - яркий тому пример. Компания - крупнейший в Беларуси разработчик IT-решений. Они применяются в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве.
Для сельского хозяйства наши специалисты разработали собственное решение по автоматизации управления сельскохозяйственным предприятием, которое уже применяется многими передовыми хозяйствами республики. Оно позволяет руководителю своевременно принимать управленческое решение, оперативно получать полную и достоверную информацию о работе своего предприятия. Тренд цифровизации в сельском хозяйстве только набирает обороты в республике, поэтому мы, как белорусские разработчики экономического ПО, держим руку на пульсе, активно внедряем и постоянно совершенствуем свой программный продукт.
IT-решения компании "ЮКОЛА-ИНФО-Брест" позволяют эффективно управлять компаниями любого масштаба (в том числе холдингами), маркировать продукцию, оптимизировать транспортную логистику. Все ноу-хау компании можно увидеть на "Белагро-2022". Выставка будет работать всю неделю, вплоть до субботы.