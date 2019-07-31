IT-сфера может стать одним из приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и Японии - об этом заявил советник посла Японии в Беларуси Мори Тадаацу. В Стране восходящего солнца есть интерес к нашим цифровым разработкам, готовы инвестировать и создавать совместные проекты. Посольство Японии в Беларуси может стать платформой для налаживания таких связей.



Мори Тадаацу, советник посла Японии в Беларуси: "Цифры пока еще очень скромные между нашими странами. Но мы видим очень большой потенциал. Как раз Окамото это сказал, в этом году продолжаются визиты японских высокопоставленных лиц, а также бизнесменов. Сейчас действительно мы чувствуем, что появляется большой интерес с японской стороны к Беларуси".



Беларусь поставляет в Японию калийные удобрения, оборудование для радиационного контроля и медицинское, стекловолокно, устройства на жидких кристаллах и лазеры.



