IT-специалист Дарья Свиридонова создает неповторимых вязаных героев

Две тысячи зайчат, медведей, жирафов и пони… Минчанка Дарья Свиридонова создает неповторимых вязаных героев. В арсенале мастера целые серии ниточных жителей. Полки в квартире заполнены рулонами нитей и деталями для новых героев. Зачем IT-специалист после работы садится за крючок и нитки - сюжет Натальи Кезик (видео).