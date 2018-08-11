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IT-специалист Дарья Свиридонова создает неповторимых вязаных героев

Две тысячи зайчат, медведей, жирафов и пони… Минчанка Дарья Свиридонова создает неповторимых вязаных героев. В арсенале мастера целые серии ниточных жителей. Полки в квартире заполнены рулонами нитей и деталями для новых героев. Зачем IT-специалист после работы садится за крючок и нитки - сюжет Натальи Кезик (видео). 

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