Итальянский врач: Белорусская медицина обращена в сторону пациента

Конечно же, медикам других стран стало интересно узнать наш опыт. Особенно - опыт на этапе скорой медицинской помощи, потому что это отделение, которое принимало первый удар в то время, когда был ковид. Наша система справилась. Это говорит о том, что та политика и тот путь развития нашего здравоохранения, который был выбран нашим государством, был правильным.

Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси