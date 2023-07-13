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Итальянский врач: Белорусская медицина обращена в сторону пациента
Белорусская служба скорой помощи отличается хорошим уровнем организации, а медицина в целом находится на достойном уровне. Об этом заявил прибывший в Минск в рамках проекта "Дружба без границ. Беларусь - Италия" заместитель главного врача больницы Маццони доктор Гвидо Джаммарини. Итальянский медик изучил опыт больницы скорой медпомощи, принял участие в круглом столе. Инициатива посетить Беларусь принадлежит итальянцам, поскольку в ковидный год наша система здравоохранения прошла стресс-тест и стала известна на весь мир.
Белорусская медицина очень сильно обращена в сторону человека. Впечатляет уровень увиденного оборудования, а также как врачи общаются с пациентами. Уверен, этот визит очень поможет мне и моим коллегам в профессиональном плане. Визит показывает, какие у нас есть отличия, и позволяет что-то взять себе на заметку. Я мало доверяю словам и слухам. После этого визита я привезу своим итальянским коллегам правдивую информацию о Беларуси.
Конечно же, медикам других стран стало интересно узнать наш опыт. Особенно - опыт на этапе скорой медицинской помощи, потому что это отделение, которое принимало первый удар в то время, когда был ковид. Наша система справилась. Это говорит о том, что та политика и тот путь развития нашего здравоохранения, который был выбран нашим государством, был правильным.
Отечественные специалисты готовы делиться знаниями. Это в том числе укрепит белорусско-итальянских отношения. Высокий уровень наших врачей признан в международном сообществе. На обеспечение системы здравоохранения из госбюджета выделяются средства в пределах 4 процентов ВВП.
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