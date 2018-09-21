Жительница Ивье уже полгода не может получить положенную по закону компенсацию

Правды добивается и жительница Ивье. После незаконного увольнения она уже полгода не может получить положенную по закону компенсацию. После нескольких судебных заседаний женщина была полностью оправдана. Однако предприятие, на котором она работала, находится в стадии банкротства, а частная компания, которая занимается ликвидацией, выплачивать деньги отказывается.

Юрий Карнелович разбирался в проблеме. На своем прежнем месте работы жительница Ивье Галина Силенок не появлялась уже несколько месяцев. Хотя в местном Доме быта в обувном цеху проработала почти 30 лет. Здесь же получила профзаболевание. Полгода назад предприятие объявили банкротом, а всех работников сократили. Единственной, кто не получил выходное пособие, оказалась Галина. Более того, ей не отдали трудовую книжку.

Ликвидацией комбината бытового обслуживания занимается частная фирма из Лиды. Именно ее руководство приняло решение уволить всех сотрудников. Как и положено, они были об этом письменно уведомлены, в том числе и Галина Силенок. Женщина уже нашла другое место работы, но вот с трудовой книжкой вышла заминка. Оказывается, уборщицу решили оставить, но предупредить об этом забыли. А после обращения женщины в прокуратуру, уволили за якобы прогулы и без положенной компенсации.

С помощью профсоюзов Галина составила исковое заявление в суд. Женщину оправдали, а фирму-ликвидатора обязали выплатить положенные деньги. Бизнесмены с таким решением не согласились и обжаловали его в областном суде. В итоге выплаты были возложены не на кризисного управляющего, а на предприятие бытового обслуживания, которое находится в состоянии ликвидации.

Ситуация с незаконным увольнением Галины Силенок длится уже полгода. За это время прошло несколько судебных заседаний, которые признали правоту женщины. Однако до сих пор непонятно, кто же в конечном счете будет выплачивать положенные по закону деньги.

Получить комментарий от руководства частной компании нам не удалось. Директор просто не отвечал на звонки. В офисе же сотрудница, не пожелавшая представиться, заявила, что все уже выплачено. А компенсацией морального вреда должно заниматься предприятие-банкрот.

С таким решением проблемы категорически не согласны представители профсоюзов, которые защищают Галину Силенок.