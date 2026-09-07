Итоги августа: сколько машин в Беларуси успешно прошли техосмотр

В августе "Белтехосмотр" выдал 150 587 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА.

Физическим лицам выдано 130 120 разрешений (86,4 % от общего количества). В отношении электромобилей оформлено 3960 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров - 7046.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг "Е-Паслуга" воспользовались 3783 автовладельца. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 1262 разрешения в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 13 % транспортных средств (20 665) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (30 175 несоответствий).

По результатам контрольно-диагностических работ неисправности были выявлены у 44 электромобилей из 514 проверенных.

Фото: БЕЛТА