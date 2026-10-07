Итоги и приоритеты: генеральный прокурор выступил с традиционным докладом перед парламентариями

В Беларуси за 8 месяцев этого года уровень преступности снизился на 8 %. Цифры 7 октября на совместным заседанием Палаты представителей и Совета Республики назвал Генеральный прокурор Дмитрий Гора. Это традиционный ежегодный отчет ведомства перед Национальным собранием. В порядке надзора за исполнением законодательства проведено более 13 тысяч проверок.

Обеспечена стабильная криминогенная обстановка - так начал доклад генеральный прокурор. Количество преступлений в прошлом году сократилось на 13 %, тенденция сохраняется. Меньше стало краж, грабежей, хулиганств. Почти каждое третье преступление совершается в Сети или по телефону (кражи денег с карт, взломы). За "умными" атаками прослеживается зарубежный след. Была вскрыта преступная международная деятельность лжекол-центров - похищали деньги у граждан под видом инвестирования в проекты, как оказалось фиктивные. Виновные понесли наказание. Но киберпреступники совершенствуют технологии. И здесь бдительность граждан прежде всего. Прокуратура активно борется с интернет-мошенничеством, создана специальная межведомственная рабочая группа.

Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:

"Продолжена работа по противодействию экстремизму. Количество таких преступлений постепенно уменьшается. Обеспечена активная работа по расследованию экстремистских преступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. За полтора года прокурорами поддержано государственное обвинение по более чем 2000 уголовным делам названной категории в отношении 2500 лиц".

Продолжат работу по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Фокус также на борьбу с необоснованным посредничеством при проведении закупок. Вскрыта масштабная сеть подкупов в организациях в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, на транспорте и в дорожном строительстве. Деньги брали при поставках электрооборудования. Откаты составляли до 10 % от стоимости контрактов. Под пристальным вниманием прокуроров все сферы, в том числе и АПК. Здесь выявлены факты ненадлежащей подготовки техники, простоя машин, несоблюдения порядка хранения и расходования топлива. В ходе надзорной деятельности прокуроры указали на необходимость совершенствования законодательства и ограничения участия детей в электронных лотереях.

Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:

"Вопросы общего надзора. По линии общего надзора мы обращаем особое внимание на благополучие и обеспечение прав несовершеннолетних, вопросы экономической безопасности, аспекты экологической безопасности, много других направлений деятельности. Я уверен, что полученная информация будет использована как в нормотворческой деятельности, так и по другим направлениям работы нашего депутатского корпуса".

Одна из инициатив Генеральной прокуратуры - включение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведомство продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

После завершения доклада парламентарии перешли к вопросам.

Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Количество преступлений, направленных в отношении несовершеннолетних, снижается. Поэтому, конечно, все те предложения, которые были инициированы, можно сказать, что они эффективно внедрены в законодательство. Здесь, конечно же, мы услышали в ответе, что все-таки работает комплексный подход. То есть это работа законодательства, это работа именно в качестве профилактических мероприятий и, конечно же, оперативное взаимодействие на местах."

Парламентарии в прямом смысле держат руку на пульсе в регионах, работая в округах, непосредственно общаясь с избирателями. Во время таких встреч могут напрямую адресовать интересующие вопросы, чтобы вместе разобраться в той или иной ситуации, понять, нужны ли изменения на законодательном уровне. Важно, чтобы нормы работали во благо человека.