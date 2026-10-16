Итоги конкурса "Крепка семья - крепка держава" подвели в Беларуси

В неделю родительской любви подвели итоги XVI республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава".

В финал вышли 85 теле-, радио- и печатных работ СМИ. Среди победителей коллектив ТРК "Могилев" с радиопрограммой за цикл репортажей и интервью. Поздравление принимает и ТРК "Брест" - редактор отдела региональных новостей Татьяна Стасюк. Победители в номинации "Лучшие материалы, вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ".

Татьяна Стасюк, редактор отдела региональных новостей ТРК "Брест": "В Год белорусской женщины телерадиокомпания "Брест" выпустила в эфир цикл тематических сюжетов под общим названием "Любое дело женское". В этом цикле наша задача - рассказать о женщинах разных профессий, в том числе и нестандартных. О том, что наши женщины умеют все: и тракторы водить, и пахать в поле, и ковать. Цикл получается очень интересный. Работа, которую мы представили на конкурс, рассказывает о совершенно уникальной женской судьбе".

Денис Езерский, первый замминистра информации Беларуси: "В этом году нас порадовала региональная пресса. Они дали больше заявок, соответственно, и больше работ дошло до финала. Радовало то, что в региональных средствах массовой информации мы увидели системный подход. То есть это были проекты, которые в течение всего года можно было увидеть на страницах газет, в телеэфирах, радиопередачах. Самое замечательное, наверное, что нам есть о ком писать. Иначе не было бы этого конкурса, и журналистам было бы сложнее работать".