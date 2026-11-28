Из 1,5 тыс. лучших представителей силовых учебных заведений выбрали самого лучшего. Итоги конкурса "Курсант года" подвели в Минске. В финал вышли 20 человек, только один удостоился победы. Участникам нужно было продемонстрировать умения на скорость в сборке, разборке автомата, беге, пулевой стрельбе по мишеням. Завершающим этапом стал творческий конкурс. Участники должны были представить визитную карточку своего ведомства со сцены. В конкурсе участвовали как парни, так и девушки, все на равных условиях.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Действительно на протяжении трех лет данный конкурс проводится на республиканском уровне. До этого он проводился на региональном. Это та инициатива, которая исходила от ребят именно вузов силового блока, потому что "Студент года"- это одно мероприятие, оно раскрывает потенциал именно тех ребят, которые обучаются в вузах нашей страны, а ребятам хотелось именно посоревноваться с оппонентами, в том числе которые представляют тои или иной силовой вуз. Поэтому данная инициатива была поддержана".

В конкурсе принимали участие будущие военные, спасатели, милиционеры, пограничники и другие представители сильных профессий. Победителем стал курсант Академии Министерства внутренних дел.