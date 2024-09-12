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Итоги саммита стран СНГ, проверка боеготовности - главное за 8 октября в "Панораме"
Александр Лукашенко: СНГ должно быть крепким союзом сильных, экономически самодостаточных суверенных государств
Эксперты выразили мнение по заявлениям на саммите СНГ
Польша готовится воевать: денег на армию не жалеют, но обязательный призыв не вводят
Проверка боеготовности: проведены оперативно-тактическое учение ВВС и войск ПВО
Прошел сбор бойцов спецподразделений МВД
ГПК: по факту применения оружия польскими силовиками на территории Беларуси проводится расследование
Гибель беженца: очередная жертва польских силовиков
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