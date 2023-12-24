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Итоги 2023 года подведем в последнем в этом году выпуске "Понятной политики"

Миллионы фунтов в секунду и миллиарды желаний. Какой стала экономика года, кто и почему ее самый дорогой бренд?

Традиции, мировые рекорды и чудо без расписания: смелые поступки и истории спасения белорусов. Что нам обещает мировая пресса в 2024-м? Смотрите праздничный выпуск "Понятной политики" 25 декабря на "Беларусь 1".

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