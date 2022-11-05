Итоги американского социсследования в Беларуси оказались ошеломляющими - Щекин

Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Николай Щекин заявил, что выводы американского социсследования о доверии к беглой оппозиции оказались для Беларуси ожидаемыми, а для коллективного Запада - ошеломляющими,передает БелТА.

"Недавно по заказу международного республиканского института, который финансируется Госдепом США, институт Гэллапа провел так называемый социологический опрос. По телефону были опрошены 1500 граждан Беларуси. Цель была понятна: подтвердить, что у нас тут всем плохо живется. Но, как говорится, что-то пошло не так - итоги "социологического обзвона", отдаленно напоминающего "демократические" опросы и выборы в США, нигде не светились. Дело в том, что выводы оказались для Беларуси ожидаемыми, а вот для коллективного Запада - ошеломляющими. Оказалось, что мало кто у нас знает про псевдолидеров бежавших, еще меньшее количество опрошенных готовы им доверять (все ответы оказались ниже планки погрешности 1 и ниже процента) и уж тем более, никто и не слышал про какие-то конгрессы и их решения. К слову, само так называемое социссследование - закрытое и было проведено в нарушение всех принципов, методов и незаконно на территории Беларуси", - сказал Николай Щекин.

Политолог напомнил: два года назад Александр Лукашенко предрекал ситуацию. "Глава государства говорил, что год-два и их никто не вспомнит, так как они противопоставили себя народу и из себя ничего не представляют, - отметил он. - Мы понимаем, что беглым хочется сытно жить, но за счет других. Поэтому они и показывают грантодателям, что работа идет. К сожалению, они даже не смогли уяснить для себя, что, предав Родину, счастливее и богаче не станешь. А слабые иллюзии относительно того, что их кто-то помнит и хочет видеть, стали для них комплексом неполноценности и еще больше отдалили их от реальности".

"Сегодня очевидно, что белорусский народ выбрал свой путь и живет, решая свои насущные жизненные вопросы, - подчеркнул Николай Щекин. - Более того, многие погружены в конституционную реформу и независимо от формата широко принимают участие в обсуждении проектов законов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса. В этой связи, к слову сказать, так называемая оппозиция что ни сделает - все невпопад. Только с больным воображением люди могут проводить псевдоопрос во время всенародного обсуждения новых проектов системы государственного управления, когда белорусский народ уже разобрался во всем и понял, что Александр Лукашенко - единственный гарант мира и безопасности".