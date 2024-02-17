Итоги благотворительной акции "С добрым сердцем в каждый дом" подвели в Минске

"С добрым сердцем в каждый дом". Итоги благотворительного марафона подвели в Минске.

В поддержку семей, что воспитывают детей с инвалидностью, собрали 180 тыс. белорусских рублей. Инициативу поддержали порядка 30 крупных предприятий столицы. Для детей закупили спецоборудование. А тем, кто нуждается в реабилитации, передали денежные сертификаты.

Эмоциональная встреча состоялась в культурном духовно-просветительском центре "Ковчег" Свято-Елисаветинского женского монастыря. По этому случаю туда доставили частицу Пояса Пресвятой Богородицы.



Организатор благотворительного марафона - Мингорисполком. В акции также приняли участие ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "Беларусь Русь", активная молодежь. В качестве информационного партнера к добрым делам подключилась и Белтелерадиокомпания.