Итоги года подведут в Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки

2020-й прошел под знаком 85-летия учреждения. Праздничный аккорд -концерт "Виват, лауреаты!" примет исторический зал, который попоручению главы государства заметно преобразился после реконструкции учебногокорпуса. Сегодня в гимназии-колледже заняты воспитанием восходящих звездакадемической сцены. В alma mater готовят будущих дирижеров, инструменталистов,музыковедов и вокалистов.