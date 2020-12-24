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Итоги года подведут в Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки

2020-й прошел под знаком 85-летия учреждения. Праздничный аккорд -концерт "Виват, лауреаты!" примет исторический зал, который попоручению главы государства заметно преобразился после реконструкции учебногокорпуса. Сегодня в гимназии-колледже заняты воспитанием восходящих звездакадемической сцены. В alma mater готовят будущих дирижеров, инструменталистов,музыковедов и вокалистов.

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