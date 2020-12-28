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Итоги года в новогодней "Понятной политике" сразу после "Панорамы"

Кто придумал новогоднее обращение, как поздравляют граждан мировые политики? Когда впервые в кадре появились шампанское и новогодняя елка?
Почему и когда выступали сразу два президента, можно ли перепутать в эфире речь главы государства? Наконец, что обещали лидеры еще в 2019, что из этого удалось выполнить? Итоги года в новогодней "Понятной политике" сразу после "Панорамы".

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