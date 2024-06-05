Итоги гражданско-патриотического проекта "Не забывая прошлого, смотреть в будущее" - подвели в Барановичах

Для детейэта форма работы крайне интересна. Молодежи очень важно, чтобы это были в чем-то нестандартные мероприятия школьные, чтобы это была поисковая работа, через которую ребенок сам исследует свою семью, участие своих предков в Великой Отечественной войне.

Наталья Калиновская, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома