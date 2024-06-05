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Итоги гражданско-патриотического проекта "Не забывая прошлого, смотреть в будущее" - подвели в Барановичах

Участие в проекте "Не забывая прошлого, смотреть в будущее" приняли более 23 тыс. школьников. Ребята отправили 570 писем ветеранам и малолетним узникам фашизма, читали маленьким белорусам произведения о Великой Отечественной войне, занимались благоустройством памятных мест, а также написали истории о судьбах своих предков, которые участвовали в войне.

Для детейэта форма работы крайне интересна. Молодежи очень важно, чтобы это были в чем-то нестандартные мероприятия школьные, чтобы это была поисковая работа, через которую ребенок сам исследует свою семью, участие своих предков в Великой Отечественной войне.
Наталья Калиновская, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома

Самые активные участники проекта получили награды.

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