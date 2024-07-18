Итоги конкурса "Лучший экспортер года" подведены в Минске

В Минске подвели итоги конкурса "Лучший экспортер года". Номинация - показатель успехов внешнеэкономической деятельности. К слову, совокупный экспорт всех номинантов конкурса - это более 10 млрд долларов и почти четверть всех внешних поставок Беларуси. Среди победителей 17 компаний, еще почти три десятка организаций отмечены дипломами. Лидеры конкурса представляют весь спектр белорусской экономики - от малого бизнеса до крупных флагманов.