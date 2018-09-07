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Итоги конкурса "Минский мастер" подвели в столице

Лучших назвали среди представителей 41-й профессии. На сцену поднимались врачи, спасатели, кондитеры. Отборочные туры прошли сначала в трудовых коллективах, затем победители встретились в финале. Участников - почти 19 тысяч.

Конкурс профессионального мастерства проводится в столице уже 15 лет. За это время почетного звания удостоено более 500 работников.

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