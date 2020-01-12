Итоги конкурса "Ученик года" подвели в Слуцке

Они выбрали отличные оценки, творческий рост и спортивные пьедесталы!



Итоги конкурса "Ученик года" подвели накануне в Слуцке, это был громкий и завершающий аккорд республиканской акции "Наши дети".



Среди призеров - 25 школьников из разных районов области. Они учатся на отлично, побеждают на олимпиадах и конференциях, реализуют себя в различных творческих начинаниях.



Накануне официального мероприятия наш корреспондент Наталья Кезик познакомилась с Ольгой Петровской - лучшим юным спасателем-пожарным из Молодечно.



В Слуцке встретилась со стипендиатом спецфонда Президента Республики Беларусь Артуром Цариковичем.



О планах на будущее молодых и талантливых жителей центрального региона - наш следующий сюжет (видео).



