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Итоги конкурса "Ученик года" подвели в Слуцке

Они выбрали отличные оценки, творческий рост и спортивные пьедесталы!

Итоги конкурса "Ученик года" подвели накануне в Слуцке, это был громкий и завершающий аккорд республиканской акции "Наши дети".

Среди призеров - 25 школьников из разных районов области. Они учатся на отлично, побеждают на олимпиадах и конференциях, реализуют себя в различных творческих начинаниях.

Накануне официального мероприятия наш корреспондент Наталья Кезик познакомилась с Ольгой Петровской - лучшим юным спасателем-пожарным из Молодечно.

В Слуцке встретилась со стипендиатом спецфонда Президента Республики Беларусь Артуром Цариковичем.

О планах на будущее молодых и талантливых жителей центрального региона - наш следующий сюжет (видео).

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