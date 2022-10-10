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Итоги летней оздоровительной кампании школьников Минска подвели во время конференции

Почти 70 тысяч школьников столицы оздоровились в летних лагерях во время каникул. Итоги оздоровительной кампании подвели во время выездной конференции профильных ведомств Минска. В этом году площадкой для обмена опытом и награждения победителей городского конкурса на лучший лагерь стала "Смена", что в Смолевичском районе. Обсудили и работу в межсезонное время. Как минимум три лагеря от столичных предприятий примут школьников на оздоровление осенью и зимой. Вся необходимая инфраструктура для этого будет создана.

Школьников Минска на оздоровление принимают свыше 700 лагерей. В том числе при поддержке столичных компаний за городом функционируют более трех десятков. Популярностью пользуются профильные оздоровительные лагеря и смены, например, со спортивным уклоном, лингвистическим или патриотической направленностью.

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