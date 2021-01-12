Итоги марафона "Наши дети" озвучили в Минобразования

Более 800 тысяч ребят со всех уголков страны приняли участие в благотворительной акции "Наши дети". Из них 15 тысяч - на республиканском уровне. Итоги марафона добрых дел сегодня озвучили представители Минобразования. Традиционно на протяжении месяца руководители госорганов и предприятий, активисты общественных объединений дарили праздник и помогали осуществиться заветным мечтам. Кроме сладких подарков, дети получили бытовую технику, планшеты, спортивное оборудование и тренажеры. К слову, это не только помощь в рамках акции, многие организации взяли шефство над детскими домами и приютами и будут помогать в течение всего года.