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Итоги недели: Беларусь готовится к празднованию Дня Победы
Чем ближе День Победы, тем больше запретов для своих граждан вводят власти стран Прибалтики. В Латвии запретили любые массовые мероприятия. Эстония развернула политику против советской и русской символики. В Литве угрозы со схожим смыслом и вовсе вылили в новый закон.
А Беларусь всячески хранит и оберегает память об историческом прошлом. Потому что знает, насколько высока цена ошибки и как хрупок мир. При этом и сегодня диверсанты не оставляют попыток провести террористические акции.
Эти и другие темы оказались в центре внимания на уходящей неделе.
Тема безопасности на неделе снова в центре внимания. Президент Беларуси собрал силовой блок страны, поставив первоочередную задачу не допустить проникновения диверсантов (а попыток меньше не становится, и на примере соседней России видим, что отступать инопреступники не собираются). Подведем итоги недели с корреспондентом АТН Белтелерадиокомпании Юлией Алферовой (см. видео).
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