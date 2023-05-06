Итоги недели: Беларусь готовится к празднованию Дня Победы

Чем ближе День Победы, тем больше запретов для своих граждан вводят власти стран Прибалтики. В Латвии запретили любые массовые мероприятия. Эстония развернула политику против советской и русской символики. В Литве угрозы со схожим смыслом и вовсе вылили в новый закон.

А Беларусь всячески хранит и оберегает память об историческом прошлом. Потому что знает, насколько высока цена ошибки и как хрупок мир. При этом и сегодня диверсанты не оставляют попыток провести террористические акции.

Эти и другие темы оказались в центре внимания на уходящей неделе.