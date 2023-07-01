Итоги недели: готовность Беларуси оборонять Отечество от Бреста до Владивостока

Мир, который у нас есть сегодня, - это результат каждодневной работы. Это хорошо понимаешь, когда рядом с твоим домом кипит котел войны.

События минувших выходных на юге России взбудоражили общество и еще раз подтвердили: готовность Беларуси оборонять Отечество от Бреста до Владивостока - это верная тактика, где речь не про нападение, а оборону. О главных итогах недели расскажет Юлия Алферова (смотрите подробности в видео).