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Итоги недели: готовность Беларуси оборонять Отечество от Бреста до Владивостока

Мир, который у нас есть сегодня, - это результат каждодневной работы. Это хорошо понимаешь, когда рядом с твоим домом кипит котел войны.

События минувших выходных на юге России взбудоражили общество и еще раз подтвердили: готовность Беларуси оборонять Отечество от Бреста до Владивостока - это верная тактика, где речь не про нападение, а оборону. О главных итогах недели расскажет Юлия Алферова (смотрите подробности в видео).

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