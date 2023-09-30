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"Итоги недели" - обзор Юлии Алферовой

Мининформ и Главное госуправление по делам радиовещания и телевидения Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Пока в Канаде аплодируют нацистам, мы храним историческую память, закрепив меру в главном законе страны. И когда демократичная Польша к выборам обрастает новыми скандалами, для Беларуси понятие электорального суверенитета выходит на первый план.

Какими событиями была наполнена эта неделя? Обзор Юлии Алферовой. Подробности в видео.

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