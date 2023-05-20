Итоги недели: пока Беларусь призывает сплотиться для сохранения мира, Европа продолжает наращивать военный контингент у границ ОДКБ

Пока Беларусь призывает сплотиться для сохранения мира, укрепления региональной и глобальной безопасности, Европа продолжает наращивать военный контингент у границ ОДКБ, слепо следуя указаниям Белого дома. Попав под влияние, похоже, европейцам пора окончательно забыть о независимости отдельных государств. Даже состав Совбеза ООН под тщательной фильтрацией американцев, поэтому и не вяжется диалог с теми, кто пытается решить конфронтацию мирными переговорами. Юлия Алферова собрала итоги недели (подробности в видео).