Разрушение всей системы международной безопасности - то, к чему стремится Запад, хоть и прикрывается демократией. В американской предвыборной гонке всплывают все новые подробности "благих целей" США. Например, стало известно, что ряд американских биолабораторий разбросан по всему миру, в том числе на Украине.



Хотя очевидно, что в дело сегодня пускают не только вооружение, психологическое давление и информационное оружие - новый вид угроз, который нельзя недооценивать. В этой ситуации Беларусь укрепляет силы коллективной безопасности и призывает всех кто, за мир, держаться ближе. Подробности у Юлии Алферовой (подробности в видео).