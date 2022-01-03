Итоги новогодней ночи в Беларуси - ЧП, преступлений и административных правонарушений не зафиксировано

Среди пострадавших трое несовершеннолетних, трое находились в состоянии алкогольного опьянения. При неосторожном использовании фейерверков и петард они получили ожоги конечностей и лица. Но ничего тяжелого. В целом новогодняя ночь прошла в спокойной обстановке. Задачи по охране правопорядка мы выполнили. В связи с чем мы еще раз благодарим граждан за понимание и культурное поведение.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси