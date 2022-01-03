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Итоги новогодней ночи в Беларуси - ЧП, преступлений и административных правонарушений не зафиксировано
В новогоднюю ночь в местах проведения праздничных гуляний чрезвычайных происшествий, преступлений и административных правонарушений не зафиксировано. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД. Александр Купченя отметил, что сотрудники работали в усиленном режиме более чем в полутора тысячи местах, где проходили праздничные мероприятия. В некоторых осуществляли контроль за соблюдением пропускного режима. В целом по стране в новогоднюю ночь зафиксировали 9 случаев неосторожного обращения с пиротехникой.
Среди пострадавших трое несовершеннолетних, трое находились в состоянии алкогольного опьянения. При неосторожном использовании фейерверков и петард они получили ожоги конечностей и лица. Но ничего тяжелого. В целом новогодняя ночь прошла в спокойной обстановке. Задачи по охране правопорядка мы выполнили. В связи с чем мы еще раз благодарим граждан за понимание и культурное поведение.
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