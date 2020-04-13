Доклад по эпидситуации в Беларуси представили Президенту

Ситуация с распространением COVID-19 на личном контроле Президента Беларуси. Символично, рабочая неделя начинается именно с доклада об эпидситуации в стране.



Среди спикеров - министр здравоохранения, глава политического штаба и председатель Совета Республики. По поручению Александра Лукашенко конец минувшей недели они провели, общаясь с докторами на передовой о ситуации в целом и в частности о тех проблемах, с которыми сталкиваются врачи. Сегодня информацию представляют Главе государства.



На особом контроле защита медперсонала: вопрос обеспеченности всем необходимым не должен стоять. К тому же нельзя забывать и о пациентах с другими диагнозами! Напомним, ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство своих защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков. Подробности в наших следующих выпусках.



