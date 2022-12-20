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Итоги патриотического проекта "Символ единства" подвели сегодня в Минске
Шестеренки из разных уголков страны собраны в слаженный механизм на карте. Такой "Символ единства" представили сегодня в столице организаторы республиканской акции - "Патриоты Беларуси" совместно с Федерацией профсоюзов.
Автопробеги, которые стартовали еще в сентябре, в День народного единства, преодолели маршрут в 9 тысяч километров. Участники посетили более сотни мемориалов в районных центрах. А чтобы подчеркнуть, как сохранение памяти и развитие страны зависит от каждого "винтика", передавали символичные детали. Финальной точкой патриотического марафона стал Курган Славы.
Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси":
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Завершился патриотический марафон протяженностью почти в 4 месяца праздничным концертом во Дворце профсоюзов с участием белорусских артистов. Каждый мог прикоснуться и проверить, как работает "символ единства", - лишь когда все шестеренки собраны вместе.
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