Итоги переговоров президентов Союзного государства

Беларусь и Россия в очередной раз демонстрируют готовность и способность сообща отстаивать союзные интересы и противостоять всем вызовам. Именно так оценивают итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, к ним было приковано в эти дни большое внимание СМИ и экспертов.

Президенты обсудили всю обширную двустороннюю повестку - от вопросов безопасности до общего экономического плана с опорой на собственные силы. Насыщенным получилось и неформальное общение лидеров. И судя по точкам в маршруте первых лиц, очевидно, что строгий протокол и лишь сухой официоз - точно не для союзников.

Сегодня рабочий визит нашего Президента в Россию завершился. Сигналы Минска и Москвы максимально прозрачные, никакой конспирологии. Работаем санкциям вопреки. Укрепляем общую оборону. Видим все замыслы Запада и готовы реагировать на угрозы.

В чем особенность и значение состоявшегося большого переговорного марафона? Наталья Бреус расскажет.

Пожалуй, никто из мировых лидеров не общается так часто и обстоятельно, как Лукашенко и Путин. Большая союзная повестка обязывает быть постоянно на связи. Белорусский борт номер один только-только приземлился в Питере, но с встречающими губернаторами северной столицы и области уже предметный разговор по рабочим вопросам. Как-никак товарооборот в пару-тройку миллиардов долларов с регионом. Беглов и Дрозденко пользуются моментом.

Телеграмеры поспешили с алармистскими выводами: рабочие выходные лидеров? Видимо, неспроста. Но никакой конспирологии, так сошлись графики. Президенты Беларуси и России часто ломают стереотипы об общении на высшем уровне.

В Константиновский дворец приедут вместе. Путин даже заедет за коллегой, и без галстуков. Для союзников обычное дело, но серьезность повестки это никак не отменяет. Безопасность прежде всего. Наш Президент отметит успехи СВО, провал контрнаступа и телодвижения Польши на западных союзных рубежах.

"Провалилось. Результатов нет, - подтвердил белорусский лидер. - Что дальше? Они, это Вы очень точно сказали недавно, начали подключать Польшу. И активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим - готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 км от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 км. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 км от Гродно - вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт "Леопардов" - поляки на своей территории. И Жешув активизируется - аэродром, куда американцы перебрасывают технику и другие".

Не союзным духом единым - гарантии Кремля есть: развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. Польские же амбиции и территориальные замашки давно не секрет. Спят и видят оттяпать Западную Украину под шумок и не только. Все разговоры о принятии Украины в НАТО по частям, считает Лукашенко, "дымовая завеса" для расчленения страны. Тогда как наш главный интерес был и есть - остановить конфликт.

Это не война Украины, это даже не война Зеленского, это война, которую ведут Соединенные Штаты жизнями украинцев. Сейчас они пытаются запустить план Б. Понимая и скептически относясь к перспективам украинской армии на фронте, они повышают статус и участие Польши. В ходе переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина Западу послали четкий сигнал, не то что неприемлемо, встретить отпор должно любое нападение и любая провокация в отношении Беларуси, но и вхождение поляков на территории Западной Украины для нас является неприемлемым. Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси

Республика Беларусь является надежным союзником Российской Федерации. Более того, Путин признал, что любое нападение или акт агрессии в отношении Беларуси - это акт агрессии в отношении и России. Союзное государство работает, мы видели, что на саммите НАТО это было признано. На уровне Союзного государства было признано неприемлемым любая форма расчленения Украины либо создание марионеточного режима в Западной Украине, потому что это гибридная форма расширения НАТО. Петр Петровский, политический аналитик

Россия и Беларусь выбрали путь, продемонстрировали способность и готовность защищаться, если потребуется. Об этом сказал Александр Григорьевич Лукашенко, об этом сказал Владимир Владимирович Путин. И это предупреждение для США, для их сателлитов, потому что видно, что Соединенные Штаты хотят расширить украинский кризис. Они его создавали с момента переворота государственного в 2014 году и старались его распространить на другие страны, на Беларусь перебросить. Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия)

Что греет душу лидеров, это было заметно, так это результат работы экономики. Вопреки всяческому прессингу - по плану ослабляющему - ожидают рост по итогам года. Все задумки белорусско-российского сотрудничества реализуются.

Президент Беларуси гнет нашу линию - у Минска и Москвы должен быть общий экономический план.

"Суть - опора на собственные силы. Не будем мы прогибаться ни под кого. Мозгов хватает. Ресурсов больше, чем достаточно. И надо выстроить план развития нашего Отечества. Как я говорю: два государства, одно Отечество. И мы это можем сделать. Но основные силы здесь, в России, с давних времен. И если наши правительства выработают такой план, это будет неплохо", - заявил Александр Лукашенко.

"Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год во всяком случае мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста", - сказал Президент Российской Федерации.

"Экономика - это основа. Будет экономика - все остальное мы решим", - подчеркнул белорусский лидер.

Обозначить повестку для обсуждения и позицию публично - так принято на высшем уровне. Но протокол не бесконечен - обсуждение всегда длится гораздо дольше, чем работают камеры. Все важные и серьезные вопросы обсуждаются, конечно, и в неформальной части. Таким общением был насыщен этот визит.

Кстати, заехать в Кронштадт предложил Владимир Путин. Музейно-исторический парк "Остров фортов" хоть еще и в процессе строительства, но впечатлил. Как не побывать в главном храме Военно-морского флота России, популярном среди посетителей. Но популярность лидеров тут вне конкуренции.

Путин еще на старте переговоров обозначил, что готов к обстоятельному диалогу и для этого скорректировал свои планы. Эксперты видят в этом не столько "союзную вежливость", сколько сигнал - Минск и Москва строят доверительный диалог, президенты всегда общаются тесно.

И воскресенье, и в понедельник вместе. Лидеры даже заехали на Валаам. Символичность момента заставляет задуматься - как говорится, за правду с божьей помощью. Вот так в разных форматах - с душой и конкретикой, но везде разговор о союзных делах.

До утра вторника, пока лидеры общались, правительства были в режиме особой готовности и напряжения.

Впрочем, это обычно в практике. На связь то и дело выходили должностные лица, которые курируют разные направления. Но прежде всего разговор президентов был с глазу на глаз.

России и Беларуси не на кого опереться, кроме как на себя самих, да и собственно любое государство нормальное, независимое и суверенное, которое хочет сохранять свою независимость, должно опираться прежде всего на свои ресурсы. Если говорить об экономических отношениях России и Беларуси, то на сегодняшний день интеграция идет полным ходом. В общем можно сказать, что на сегодняшний день она практически идеальна, есть взаимопроникновение двух экономик, есть взаимопомощь, есть использование сильных сторон каждой из экономик, чтобы поддержать уровень жизни населения, чтобы сохранить качество жизни граждан на том уровне, чтобы обеспечить благополучие граждан. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России