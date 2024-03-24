Итоги президентской недели, что осталось за кадром - подробности в "Главном эфире" в рубрике "Время Первого"

Президент Беларуси с первых минут трагедии предложил оказать любую помощь братьям-россиянам. Ведь чужого горя не бывает.

Космос, выборы, кадры, планы. Итоги президентской недели: какими были эти 7 дней? Что осталось за кадром новостей? Смотрите в "Главном эфире" нашу рубрику "Время Первого".